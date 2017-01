SOLIDARIEDADE Deficiente visual ajuda outro a atravessar a rua no centro de Campo Grande

No centro de Campo Grande, a cena de dois deficientes visuais se ajudando a atravessar a rua chamou atenção.

O flagrante feito pela repórter Valquíria Oriqui, do Portal Correio do Estado, foi feito na tarde de hoje, na Rua 14 de Julho esquina com a Avenida Afonso Pena.