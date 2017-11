AVENIDA AFONSO PENA Defesa alega que motorista envolvido em acidente com morte não estava bêbado João Pedro da Silva Miranda Jorge, 23 anos, fugiu do local sem ajudar

O advogado do condutor da caminhonete que bateu em outro carro e matou Carolina Albuquerque Machado, 24 anos, na quinta-feira (2) em Campo Grande alega que o cliente, João Pedro da Silva Miranda Jorge, 23, não estava embriagado na hora do acidente.

À reportagem do Correio do Estado, Benedito Figueiredo explicou que, não iria entrar em minúcias do processo em respeito a decisão da Justiça de manter o caso em sigilo e também para não atrapalhar as investigações.

Figueiredo se limitou a explicar que João Pedro não estava embriagado no dia do acidente. Ele disse também que, esteve na 3ª delegacia da Polícia Civil representando o cliente ainda no dia 2 de novembro.

Na ocasião, colocou João Pedro à disposição da Justiça. “Tenho isso documentado. Portanto, em nenhum momento ele pretendia se eximir da responsabilidade. E assim que a defesa tomou conhecimento do mandado de prisão apresentou o cliente espontaneamente na Depac [Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário] Centro”, declarou o advogado.

DETENÇÃO

Preso desde a tarde de ontem, o estudante de medicina João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 23 anos, divide cela com outros 22 detentos, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro da Capital. Ele aguarda transferência para o Presídio de Trânsito, marcada para segunda-feira (6).

O universitário dirigia sua caminhonete a mais de 100 km/h na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, e atingiu o Fox onde estava a bacharel em Direito Carolina Albuquerque Machado, e o filho dela, de 3 anos. Carolina morreu no local.

João Pedro fugiu do local sem prestar socorro, abandonando até o irmão, de 21 anos, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

João era considerado foragido desde sexta-feira (3), quando a Justiça decretou sua prisão preventiva. Após passar pouco mais de 12 horas foragido, o suspeito se apresentou à polícia no sábado à tarde.

Ele responde por homicídio e omissão de socorro. A investigação sobre o caso ficará a cargo da Terceira Delegacia de Polícia, no Bairro Carandá Bosque.