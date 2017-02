MUDANÇAS PREVISTAS Decreto para regulamentar serviço

de Uber na Capital sairá semana que vem Empresa pediu intervenções e prefeitura acatou pedidos

O decreto responsável por regulamentar a empresa de transporte privado Uber em Campo Grande já está nas mãos do prefeito Marcos Trad (PSD).

Conforme a administração municipal, as regras serão parte de um decreto previsto para ser publicado na semana que vem no Diário Oficial do Município. A delimitação de profissionais atuando no serviço e recolhimento de imposto estão entre as principais medidas exigidas pela prefeitura.

Neste mês, houve a menção que no primeiro momento seria liberado 200 vagas para atuação pelo Uber. Esse número, contudo, não está confirmado.

Apesar de estar elaborado, a Uber pediu algumas alterações no texto e que foram acatadas. O decreto também prevê a identificação dos motoristas, verificação de antecedentes criminais e tempo que residem na Capital, além da exigência que veículos sejam vistoriados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Ao contrário dos táxis, em que um veículo pode ser solicitado nos pontos, ou nas ruas, os carros parceiros da Uber só podem ser chamados via aplicativo de smartphone. O usuário deve criar uma conta, parecida com a das redes sociais, onde insere seus dados pessoais e do cartão de crédito.

ENTIDADE

Como consequência dos debates sobre a regulamentação do serviço privado, foi criada a Associação de Motoristas Autônomos.

Hoje, a diretoria da entidade tomou posse e já conta com cerca de mil associados. Ela pretende atuar diretamente nas questões de quem trabalha no serviço de carona remunerada por meio de aplicativos.