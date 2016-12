CAMPO GRANDE De uniforme que parecia ser de empresa

de água, dupla assalta mulher Assaltantes se aproximaram da vítima de moto e estavam armados

Vestidos, aparentemente, com uniforme de empresa fornecedora de água, dois homens assaltaram mulher em plena via pública, na tarde de ontem. O fato aconteceu na Rua Augusto dos Anjos, no Bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que caminhava quando dois homens aproximaram-se, em motocicleta, e exigiram telefone celular. O ocupante da garupa é que estava armado e o condutor teria ordenado que ele atirasse. Com medo, a mulher entregou o aparelho e a dupla fugiu.

Ainda conforme declarações, os assaltantes estavam de uniforme que parecia ser de empresa de abastecimento de água da cidade. Nenhum suspeito foi identificado.