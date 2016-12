DÍVIDA De saída, Alcides Bernal empenha

R$ 2,3 milhões em propaganda Prefeitura empenhou valores acentuados com publicidade nos últimos dias da atual gestão

Prestes a deixar a prefeitura, Alcides Bernal empenhou R$ 2,35 milhões para agências de publicidade. As publicações em que a administração municipal se comprometeu a repassar os serviços prestados pelas agências ocorreram nos dias 28 de novembro e na última sexta-feira, dia 23, a cinco dias úteis do fim do mandato de Bernal.

Conforme as relações dos empenhos publicadas em diário oficial, a agência Bartz Comunicação Integrada Ltda, é a que mais foi favorecida pelo município. São sete empenhos, cuja soma é de R$ 1.514.316,00.

Na relação publicada no mês de novembro, com os empenhos emitidos no mês de outubro, a Bartz teve quatro notas emitidas, nos valores de R$ 300 mil, R$ 220 mil, R$ 200 mil e R$ 160 mil. Nesta mesma época, pagamentos a outras agências, com valores bem inferiores, também foram empenhados: R$ 200 mil à Compet, R$ 200 mil à B&W Três, R$ 67,8 mil à ZN, R$ 50 mil à Slogan, R$ 50 mil à Remat, R$ 75 mil à Ramal e R$ 44 mil à Think.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.