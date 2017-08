VIA INTERNET De maquiagem a material de informática, Secretaria de Fazenda leiloa produtos Interessados podem conferir os lotes pessoalmente até o dia 17 de agosto

A Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) está com leilão de em andamento. A maioria dos produtos ainda estão na embalagem original e variam de cosméticos até material de informática. Os lances podem ser dados até o dia 18 de agosto.

Ao todo, são 387 lotes que incluem cosméticos, roupas, conjunto para sala de jantar, calçados, central multimídia, panelas, espremedor de frutas, óculos, lâmpadas led, suplementos vitamínicos, câmera digital, impressoras, rodas esportivas para automóveis, material de informática, eletrificadores rurais, luminárias, óculos, amplificadores, patins, etc.

Um dos lotes é de 55 peças íntimas femininas com lance inicial de R$ 1.010. Outro tem 348 frascos de molho de pimenta, a R$ 815.

Interessados podem conferir os lotes pessoalmente até o dia 17 de agosto no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (Cofimt). Mas também é possível conferir a relação completa com fotos através do link http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/479

Outras informações sobre o pregão podem ser obtidas diretamente com a equipe da Casa de Leilões ou com a leiloeira oficial Regina Aude pelo fone (67) 3363-7000.

Serviço - O prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (Cofimt) fica Rua Delegado José Alfredo Hardman, sem número, no Parque dos Poderes em Campo Grande-MS.