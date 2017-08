Campo Grande Custo com aluguel de máquinas

é suficiente para comprá-las Locação por 12 meses de caminhonete 4x4 custará R$ 132 mil

Em um ano, a Prefeitura de Campo Grande gastará com o aluguel de alguns veículos e máquinas valor suficiente para comprá-los.

O custo da locação poderá chegar a R$ 56,4 milhões, conforme a ata de registro de preços 11/2017, homologada em março pelo município.

Para alugar uma caminhonete cabine dupla movida a diesel, com tração 4x4, ar condicionado e engate traseiro, com até dois anos de uso, o município pagará R$ 11 mil por mês. Por ano, cada veículo, custará R$ 132 mil, valor suficiente para adquirir um exemplar nas mesmas condições do descrito na ata.

O município, conforme previsto em ata, poderia locar até oito caminhonetes, mas decidiu alugar quatro, informou ontem sua assessoria de imprensa.

Em um ano, a locação destes quatro veículos com a JR Comércio e Serviços Ltda - ME, custará R$ 528 mil.

A JR é uma empresa de capital social de R$ 70 mil (valor bem inferior ao valor do patrimônio que poderá ser locadora) e está habilitada a fornecer máquinas mais caras, como por exemplo, caminhões-pipa: irá alugar dois, ao custo de R$ 17,2 mil por mês, cada um.

