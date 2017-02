OPORTUNIDADE Cursos de graça capacitam jovens

para o 1º emprego em Campo Grande Aulas têm duração de uma semana e começam na segunda-feira (20)

Encerram na sexta-feira (17), as inscrições para cursos de qualificação para jovens com idade superior a 15 anos em busca de vaga no mercado de trabalho. Com o tema “Atualize seus conhecimentos para conquistar o 1º Emprego”, a ação profissional, que é oferecida gratuitamente, tem por objetivo ampliar a visão de mundo do jovem, desenvolvendo suas habilidades e competências e ao mesmo tempo atender às demandas do mercado de trabalho local.

Oferecidas pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude, dinâmicas, palestras, oficinas e treinamentos serão desenvolvidos em conjunto com instituições, universidades e empresas parceiras do município. A duração é de 60 horas e será realizado no período de 20 a 24 de fevereiro, das 13h às 17h, na Associação Comercial de Campo Grande, que fica na Rua 15 de Novembro, 390.

O 1° Curso de Capacitação Profissional (CCP) faz parte do Programa “Levanta Juventude”, que reúne diversos projetos voltados ao jovem campo-grandense. O CCP é uma parceria entre a Subsecretaria de Políticas para a Juventude e a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e foi desenvolvido exclusivamente para quem procura a oportunidade do primeiro emprego, levando em consideração linguagem, comportamento e interesses.

Os cursos vão discutir problemas, necessidades, potencialidades, direitos e deveres dos jovens, desenvolvimento de estudos, debates e de pesquisas sobre as condições de vida da juventude sul-mato-grossense, objetivando a implementação de ações de atendimento social, cultural e profissional, em articulação com os órgãos municipais e estaduais.

Comportamento organizacional, relacionamento interpessoal no trabalho, marketing pessoal, ética e postura, dicção e oratória, técnicas de coach e empreendedorismo são algumas das atividades programadas. Vagas são limitadas e mais informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone: 3314 3577.