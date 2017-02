DISTRITO Crise e obras em rodovia prejudicam

e comércio resiste em Anhanduí Violência também obriga que barracas às margens da BR-163 fechem

A crise financeira e as mudanças provocadas pelas obras e implantação de pedágio na rodovia BR-163, no trecho que corta o distrito de Anhanduí, a 58 Km de Campo Grande, afugentou os comerciantes que há anos atavam às margens da estrada vendendo queijos, pimentas e produtos artesanais. Para se ter uma ideia, de 67 pontos de venda já existentes, apenas 31 se mantém abertos atualmente.

Em visita ao distrito que hoje conta com uma subprefeitura, o Correio do Estado identificou que fatores como o começo da cobrança do pedágio e a crise econômica que o país atravessa são as causas da diminuição das vendas, que derrubaram em até 30% o movimento. A violência também tem tirado o sono de quem depende da rodovia para tirar o sustento da família.

No ano passado, quando a prefeitura de Campo Grande e a concessionária que administra a BR-163, a CCR MS-Via fizeram um levantamento para saber quantas barracas estavam abertas, eram 44. Quando a reportagem esteve lá, há duas semanas, eram apenas 31. Quem trabalha na região acredita que as obras de duplicação da rodovia, quando chegar à área urbana do distrito, vai derrubar ainda mais as vendas.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.