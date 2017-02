SANTA CASA Super heróis e marchinhas animam Carnaval de crianças internadas Super heróis da Liga do Bem foram ao hospital para divertir os pequenos

Crianças internadas na Santa Casa de Campo Grande participaram de um baile de Carnava, promovido por equipe do setor de pediatria, ontem. Os pequenos se divertiram com músicas carnavalescas, decoração especial, fantasias e visita dos super-heróis da Liga do Bem.

Meninos e meninas internados na unidade deixaram de lado a rotina do hospital e, junto com os pais e acompanhantes, se fantasiaram e brincaram, além de saborearem bolo, salgados, sucos e geladinhos de fruta e leite, que foram produzidos pela cozinha da Santa Casa.

Máscaras carnavalescas foram doadas por empresa parceiras da festa, para que além das crianças, familiares e funcionários entrassem no clima da festa. Pinturas faciais e arte com bações foram feitas por voluntários.

Conforme a enfermeira responsável pelo setor de pediatria, Maressa Siqueira, comemoração é importante para fazer o paciente se descontrair e ter uma vida social mesmo internado.

“O carnaval é uma festa cultural e com esta comemoração no hospital eles se sentem como se estivessem lá fora além de tornar o ambiente hospitalar mais lúdico e acolhedor”, disse.

Durante a tarde, super heróis da Liga do Bem também participaram do bailinho, divertindo as crianças, que inicialmente fizeram cara de espanto, seguida pela alegria.

Mãe de um menino de 8 anos internado com pneumonia, Jucimara Ribeiro disse que a ação é importante para a recuperação da criança. “Ele se distrai e esquece um pouco do ambiente hospitalar”, afirmou.