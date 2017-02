SONHO DE CRIANÇA Menino de três anos realiza sonho e tira foto com "amigos" coletores de lixo Enzo Gabriel, 3 anos, quer agora o uniforme verde dos funcionários

Nem mesmo a chuva foi capaz de impedir o pequeno Enzo Gabriel da Silva de Oliveira, 3 anos, de realizar um sonho. Apesar da pouca idade, a criança já pedia para a mãe deixá-lo andar no caminhão da Solurb, concessionária responsável pela coleta de lixo de Campo Grande. E ontem, o pedido não foi totalmente atendido, mas o garoto pode subir no caminhão e ainda tirar foto com os “amigos”, como ele mesmo classifica os trabalhadores.

De acordo com Jennifer Priscila da Silva, 24 anos, mãe de Enzo, toda vez que o caminhão passa na Rua Dorselina Solador, no Bairro Tarsila do Amaral, o menino fala: “olha lá meus amigos, eles estão vindo mãe”. “Ele sempre quis andar no caminhão da Solurb. O motorista até buzina para ele toda vez que passa aqui”, relatou a comerciante ao Portal Correio do Estado.

Proprietária de uma conveniência, Jennifer conta que o menino gosta de agradar os amigos. “Ele pega refrigerante e dá para os meninos”. Em casa, é Enzo quem leva o lixo para fora. “Ele fala que vai levar para os amigos dele pegarem”, acrescenta.

Ontem, por volta das 16h40min, mesmo debaixo de chuva a mãe resolveu fazer o pedido aos coletores de lixo, que prontamente atenderam a criança. “Eu pedi para o moço deixar ele subir no caminhão. E mesmo debaixo de chuva eles deixaram, não se importaram”, observou.

Apesar de um dos desejos já ter sido realizado, o que Enzo quer agora é uma roupa igual a que os amigos dele usam. “Ele me pediu a roupa, mas como vou conseguir?”, questiona Jennifer que tem ainda outros dois filhos, Sophia e Emilly.

