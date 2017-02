GESTO DE AMOR Menina de 6 anos se emociona ao cortar cabelo para doar a crianças com câncer Em salão, fios foram hidratados antes do corte

Determinada a doar o cabelo à crianças com câncer, July Yasmim Lima Medrade, de 6 anos, se despediu na semana passada dos longos fios, que até então só tinham sido cortados nas pontas. Apesar da boa vontade, a menina pediu para o cabeleireiro virar a cadeira dela de costas para o espelho, e só virar depois de cortado.

July chegou no salão, localizado na Avenida Afonso Pena, área central de Campo Grande, por volta das 13h20min, 10 minutos de antecedência. Ao ser informado de que aquele não seria apenas mais um corte, e sim a realização pessoal de uma criança, o cabeleireiro, André Vianna Mello, sensibilizado com a intenção da menina, doou uma hidratação, para que os cabelo fosse entregue macio e brilhante.

“Quando a mãe dela ligou aqui para agendar o corte, pensei que fosse uma adolescente, mas quando vi que era uma criança de 6 anos, fiquei impressionado”, destacou o profissional. Na cadeira do salão, o tempo demorou a passar para a pequena July, que não via a hora de realizar o sonho.

Depois que o cabelo foi lavado, hidratado, lavado novamente e secado, o grande momento chegou. André amarrou o cabelo com um elástico e usou uma tesoura 'especial', segundo ele, para realizar o corte. “Estou com meu coração na mão”, disparou a mãe, Eliane Nascimento de Lima, de 28 anos.

"Vira a minha cadeira", pediu a menina ao perceber que a hora de cortar o cabelo tinha chegado.

​“Vira a minha cadeira”, disse July ao perceber que a hora tinha chegado. De costas para o espelho, comprimindo os olhos, balançando as pernas e totalmente inquieta na cadeira, a equipe de reportagem perguntou se a menina queria desistir, pois ainda estava em tempo, porém, a decisão dela já estava tomada. André passou a tesoura e entregou o 'rabo de cavalo' nas mãos da menina.

De imediato, a reação de July foi de surpresa. “Nossa, cortou bastante”. Mas bastaram alguns minutos para ela se acostumar com o novo corte, que aliás, ficou bem moderno. Quem também não quis ver July se desfazer dos longos fios foi o irmão dela, Guilherme Lima Medrade, de 11 anos.

“Ele quem penteia o cabelo dela”, contou a mãe. Sentado no sofá enquanto esperava a irmã, Guilherme fechou os olhos com as mãos e só abriu quando teve coragem.

Coincidentemente, no dia anterior, André havia cortado o cabelo de uma criança de 5 anos. “July, você pode fazer o favor de entregar esse cabelo também?”, pediu o cabeleireiro à pequena.

July fez questão de entregar o entregar o cabelo pessoalmente na AACC

ENTREGA

Assim que saiu do salão, July a mãe e o irmão foram direto para a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) fazer a entrega. No local, a família percorreu as dependências do prédio e July pode ver, pessoalmente, a realidade de algumas crianças sem cabelo que passam pelo tratamento da doença.

E foi nas mãos da psicóloga Cláudia Pinho e da Assistente Social Rosângela Machado Barros que July entregou o cabelo. Agora, ela pretende deixar o cabelo crescer. “Para poder cortar e doar novamente”, finalizou a criança.