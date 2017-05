EVENTO Criado grupo que vai gerenciar o Autódromo Internacional de Campo Grande Gestão será compartilhada entre poder público e integrantes dos esportes

O Prefeito Marcos Trad assinou, nesta quinta-feira (25), a criação do Grupo Gestor do Autódromo Internacional de Campo Grande (GGA) e a nomeação dos integrantes que vão garantir a gestão compartilhada do local com representantes do poder público e dos setores de esportes automobilísticos.

Durante o evento, realizado no Paço Municipal, também foi assinado o Regimento Interno do Autódromo e o grupo de gestão aproveitou para anunciar três eventos.

No dia 11 de junho será realizada a Copa Truck, em 16 de julho a Fórmula Vee Brazil e no próximo 08 de outubro Campeonato Brasileiro de Motocross.

Além do Autódromo, o presidente da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, pretende implantar grupos gestores em todos os parques da Capital.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Alves, a atuação do Grupo Gestor irá redefinir nova forma de utilização do Autódromo.

“O poder público está chamando as entidades que promovem os eventos para dentro da administração, assim vamos dividir as responsabilidades de forma democrática e isso mudará para melhor a gestão do espaço, a organização de eventos e a manutenção do local”.

A solenidade contou com a presença do ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, Coordenador da Fórmula Vee Brazil e da Diretora Geral da Equipe Esporte Promotion Vanda Camacho, responsável pela Copa Truck.

GRUPO GESTOR

Sete pessoas farão parte do Grupo Gestor, sendo três representados do poder público, dois de Federações Estaduais de Automobilismo e Motociclismo, e dois das Confederações Brasileiras de Automobilismo e Motociclismo.



O primeiro Grupo Gestor tomará posse nesta quinta-feira com mandato de dois anos. O GGA terá um presidente, um secretário e cinco Conselheiros que terão, entre outras competências, o planejamento, a execução e apoio a execução da programação do Autódromo Internacional de Campo Grande, além da busca por parceiros institucionais para agregar esforços e garantir o pleno funcionamento do local.

INTEGRANTES:



Poder Público Municipal



Rodrigo Barbosa Terra - Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes - FUNESP



Juliane Ferreira Salvadori - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR



Eduardo Anderson Pereira - Fundação Municipal de Esportes - FUNESP





Federações Estaduais de Automobilismo e Motociclismo



Wagner Coin - Automobilismo



André Souza Azambuja - Motociclismo



Confederações Brasileiras de Automobilismo e Motociclismo



Rogélio Massud - Automobilismo



Firmo Henrique Alves - Motociclismo