PESQUISA Cresce em 18,7% a intenção de compras

das famílias em Campo Grande Índice de famílias que pretendem ir às compras passou para 80,6 pontos

A aproximação das festas de fim de ano melhorou o ânimo no consumidor de Campo Grande. É o que aponta pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), divulgada pela Federação do Comércio, Bens e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS). No mês natalino, o ICF, intenção de consumo das famílias, atingiu a marca de 80,6 pontos, mesmo distante do considerado positivo segundo a metodologia de pesquisa (100 pontos), este foi o melhor resultado desde outubro de 2015.

Em relação a novembro, o ICF apresentou recuperação de 4,26%. O crescimento é ainda maior em comparação ao mesmo período do ano passado. Em dezembro de 2015, o índice foi de 67,9 pontos, 12,7 pontos percentuais de diferença (+18,7%).

“ Embora ainda continue cauteloso, o consumidor dá sinais de que pretende ir às compras em um período que é fundamental para todo o comércio”, avalia o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio, Edison Araújo.

