DESCASO Cratera aberta em área central da Capital serve de criadouro para Aedes aegypti Extensão do buraco é da largura da faixa de rolamento

Cratera no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena exige cuidado do condutor ao passar pelo local. Além de possíveis acidentes que o buraco pode acarretar, o acúmulo de água serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Localizado na área Central de Campo Grande, o buraco foi aberto em ponto de grande movimentação durante todo o dia e pega de surpresa os motoristas que seguem pela avenida e entram a direita na rua.

Quem segue pela rua e cruza a avenida, consegue avistar e desviar à tempo da cratera. Neste ponto, a terceira faixa está inutilizada, já que a dimensão aberta é do tamanho da largura da faixa. Motociclistas devem tomar atenção redobrada, já que são os mais vulneráveis.

Como forma de chamar a atenção dos condutores, um guarda-chuva foi deixado dentro do buraco como sinalizador.

​