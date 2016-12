Temporal Cratera ameaça casa e morador não

dorme com medo de ser 'engolido' Vários pontos da cidade têm problemas causados pelas chuvas

Aberta nas chuvas da semana passada, a cratera localizada na Rua das Balsas, no bairro Estrela do Sul, aumentou de tamanho com o temporal de ontem à tarde na Capital e quem mora em frente ao buraco nem dorme de tanta preocupação. Outros pontos da cidade que nem chegaram a ser recuperados da última chuva, têm mais problemas desde ontem.

Guilherme Henrique Bozza é dono da casa que fica em frente à cratera. Ele conta que ontem a extensão do buraco atingiu a calçada dele e o temor da família é que a casa seja 'engolida' pela cratera.

“Eu não durmo à noite com medo. Não consigo trabalhar, meu carro está ficando fora de casa e não tem como entrar na garagem”, disse.

Revoltando, Guilherme afirma que tenta por várias vezes solicitar à prefeitura que faça reparos na rua, mas as ligações nunca são atendidas. “Meu IPTU chegou e eu não vou pagar. Se a prefeitura pode cobrar IPTU, porque não posso cobrar solução da prefeitura?”, questiona.

Nesta quarta-feira, também há problemas na Avenida Ernesto Geisel com a Rachid Neder, onde asfalto foi arrancado com a força da enxurrada, na Jerônimo de Albuquerque, no Nova Lima, onde crateras ameaçam motoristas e na Avenida Hiroshima. Nessa última, carro caiu na cratera ontem durante a chuva e prejuízo foi grande.

Em nenhum dos pontos da cidade visitados pela reportagem a equipe da prefeitura foi vista fazendo manutenção.