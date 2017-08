prova dia 24 Corrida do Policial Civil terá

550 vagas e recebe inscrições Percursos serão de 5 e 10 km

A 2º Corrida do Policial Civil já começou a receber inscrições. A prova será realizada no dia 24 de setembro, em Campo Grande.

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpof-MS) realiza o evento em alusão ao Dia do Policial Civil, que é comemorado em setembro. A corrida terá percursos de 5 e 10 km, com 550 vagas limitadas para adultos de ambos os sexos.

As inscrições poderão ser feitas até 11 de setembro através do site https://www.centraldacorrida.com.br.

Haverá premiação para os primeiros colocados de acordo com a categoria e sorteio de brindes no dia do evento.

“Nosso intuito é promover a interação entre os policiais civis e a sociedade, proporcionando que ela conheça melhor quem são as pessoas que continuamente trabalham por uma sociedade melhor e segura”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

Na primeira edição, foram 550 corredores participantes de diversas idades, da capital e do interior.

As crianças de 2 a 12 anos também podem participar na categoria Kids, desde que um adulto responsável também esteja inscrito no evento.

A inscrição custa R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Para mais informações, o telefone para contato é (67) 9 9169-9131, tratar com Renato Branco.

No dia da 2º Corrida do Policial Civil, o Sinpol-MS também arrecadará alimentos não perecíveis que serão doados às instituições de assistência social.