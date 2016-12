MEIO AMBIENTE Córrego Lageado apresenta risco

de erosão e assoreamento severo Da água consumida em Campo Grande, 17% vem desse local

O córrego Lageado, responsável por 17% do abastecimento de água de Campo Grande, corre risco de assoreamento severo se medidas não forem tomadas. Ação Civil Pública que tramita na Justiça Estadual mostra quadro preocupante do leito d’água, com grande acúmulo de sedimentos em alguns pontos e erosão em outros. Conforme o processo, a drenagem inadequada de ruas que circundam o córrego agrava a situação.

De acordo com a ação, impetrada na semana passada, relatório do Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução do Ministério Público (Daex) apontou diversas situações graves que, se não contidas a tempo, poderão causar sérios prejuízos ao meio ambiente. “O Córrego Lageado está em situação de risco, eis que sujeito ao assoreamento do seu leito e formação de erosão nas suas margens”.

A região vistoriada foi do bairro Itamaracá, onde maioria das ruas não é asfaltada, “havendo a formação de processos erosivos e sulcos direcionados aos pontos e vias mais baixas”.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.