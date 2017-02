INVESTIGAÇÃO Corpo de mecânico foi queimado

antes de ser jogado em fossa Existe um suspeito e laudo ainda pode apontar esquartejamento

O mecânico Edson Martins da Rosa, de 53 anos, encontrado morto em uma fossa na tarde de hoje, aos fundos da residência onde morava, na Rua Astúrio Luís Braga, no Portal Caiobá II, em Campo Grande, pode ter sido queimado, informou a Polícia Civil.

Conforme o delegado da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), Valmir Messias de Moura Fé, já existe um suspeito do crime.

“Equipes da polícia já estão no bairro realizando buscas para localizá-lo. Vizinhos relataram para nós que por diversas vezes ouviram brigas na casa antes do sumiço da vítima”, disse Moura Fé à reportagem do Portal Correio do Estado.

Ainda de acordo com o delegado, a ossada de Edson estava com sinais de queimadura e laudo da perícia ainda pode indicar a suspeita de que corpo foi esquartejado.

A motivação para o assassinato ainda é uma incógnita e o suspeito que investigadores procuram deve dar detalhes sobre o caso. Não foi divulgado nome para não atrapalhar o andamento da investigação

O CASO

Edson estava desaparecido há seis meses e sua ossada foi encontrada em uma das três fossas que fica no fundo de casa onde a vítima morada.

A filha do mecânico ajudou a Polícia Civil porque estava no ponto de ônibus e um rapaz, a bordo de uma motocicleta, passou e disse para ela procurar o pai em uma das fossas da residência onde ele vivia. A mulher não conhece o rapaz que deu a pista.

Ela entrou em contato com a polícia e repassou as informações do desconhecido. A escavação durou horas e foi preciso utilizar uma máquina para conseguir descobrir onde os restos mortais de Edson estava.