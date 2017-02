CAMPO GRANDE Corpo de mecânico desaparecido há seis meses é encontrado dentro de fossa Filha da vítima foi informada por motociclista sobre local onde estava corpo

Edson Martins da Rosa, 53 anos, que estava desaparecido há seis meses, foi encontrado dentro de uma fossa aos fundos de uma residência na Rua Astúrio Luís Braga, no Portal Caiobá II, em Campo Grande.

Conforme informações preliminares, a filha do homem estava no ponto de ônibus e um rapaz, a bordo de uma motocicleta, passou e disse para procurar o pai dela em uma das três fossas no terreno do domicílio. A mulher entrou em contato com a polícia e repassou as informações do desconhecido.

Equipe da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH) começou a escavação na primeira fossa logo pela manhã, mas nada foi encontrado. Na segunda fossa, a do meio, o corpo do mecânico foi localizado.

Os delegados Valmir Messias de Moura Fé e Márcio Obara estão no local e a perícia criminal é aguardada. Ainda vai ser apurado o motivo do crime.