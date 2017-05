FESTA DO CORDEIRO Cordeiro é assado em canteiro de avenida e motoristas participam da festa Objetivo é fortalecer cultura e divulgar evento que faz parte do calendário municipal

Os gaúchos do CTG Farroupilha estão empenhados em criar o “Cordeiro de Campo Grande”. Isso mesmo, desde o ano passado a Festa do Cordeiro entrou no calendário municipal da Capital e o objetivo é fazer com que a cidade seja reconhecido pelo prato típico. A quarta edição do evento será no próximo domingo, a partir das 11h30, e promete assar 24 cordeiros na brasa e fazer quatro cordeiros no buraco.

Hoje pela manhã, a gauchada tomou conta da Avenida Afonso Pena. Pilchados, eles montaram a roda de chimarrão com música tradicionalista sendo tocada ao vivo. A grande atração era um exemplar de cordeiro assado que convidava os motoristas a participarem da festa.

A diretora social do CTG, Sirlei Golin, explica que a ação é uma forma de fortalecer e crescer a tradição sulista em Campo Grande. “Queremos fortalecer a ideia do Cordeiro de Campo Grande. É o quarto ano que estamos promovendo a festa que tem uma aceitação muito grande. Deu muito certo e entrou para o calendário da cidade”.

Segundo ela, todo o evento será feito de forma voluntária dos integrantes do Farroupilha. “Fazemos isso só para manter a cultura. Toda a verba arrecada será revertida para as atividades do CTG”.

Na coordenação dos pratos estará o gaúcho Osmar Christofari. Nascido em Jaguari, no Rio Grande do Sul, ele aprendeu a fazer o cordeiro com a família. “Dá bastante trabalho, mas vale a pena. Começamos os preparos um dia antes”. A receita é muito comum na região das missões jesuíticas, principalmente próximo a fronteira, onde se come mais cordeiro do que gado.

Para o carneiro na brasa os gaúchos vão madrugar às 3h. De tempero o segredo é apenas o sal grosso. Já o tempo para assar todo o carneiro é mais trabalhoso. “São seis horas no fogo”. Já para o cordeiro no buraco, Osmar conta que é preciso de um carneiro mais velho, para deixar o sabor da carne marcante. “A carne é cortada em pedaços e acrescentamos vários legumes, além de banana e maçã. O prato é feito no tacho que é enterrado lacrado no buraco por cerca de 4h”.

O EVENTO

A 4ª Festa do Cordeiro está com convites à venda por R$ 40. O evento será na sede do CTG e é limitado para 400 pessoas. Crianças até 7 anos não pagam e dos 7 aos 12, paga meia. Além do almoço tipicamente gaúcho, nesta edição especial do Dia das Mães haverá sorteio de prêmios. Depois do almoço acontece uma tarde dançante com o grupo Rancho Grande. Mais informações pelos telefones: 99915-4136 ou 99983-5810.