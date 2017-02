CARNAVAL Cordão Valu começou como brincadeira

e hoje atrai mais de 10 mil foliões Pré-carnavais e desfile do bloco já se tornaram tradição em Campo Grande

Em dezembro de 2006, amigos decidiram criar grupo para brincar nas ruas durante o Carnaval. No ano seguinte, o Cordão Valu desfilava pela primeira vez. De lá pra cá, o número de integrantes aumentou, chegando a 10 mil foliões no ano passado, mas a “essência” permanece a mesma.

“O que a gente buscava era essa diversão saudável na rua, o carnaval de fantasias, da brincadeira mesmo, como nos velhos tempos”, lembra Silvana Valu, uma das fundadoras do bloco.

Segundo ela, quando o cordão surgiu o carnaval de rua na Capital era quase inexistente. “Hoje isso é realidade em Campo Grande, todo mundo fantasiado, dançando, numa alegria imensa”.

Os pré-carnavais organizados pelo Cordão Valu já se tornaram tradição na cidade, mas o bloco também marca presença no desfile e até as crianças fazem parte da folia, integrando o “Valuzinho”.

“A rua e o carnaval nos permitem isso, essa festa gigante onde todo mundo pode se divertir independente da idade, orientação sexual ou credo religioso. A rua é todos”, afirma Silvana.

No ano passado, o bloco arrastou quase 10 mil foliões para as ruas e a expectativa para este ano é a mesma porque, segundo Silvana, “o Cordão Valu conta com grande consideração e carinho do público”.

“É um momento tão bonito e emocionante, vale a pena apoiar a cultura de rua, dos blocos, dessa energia do carnaval em família, em amigos, de crianças e adultos juntos. Isso é o Cordão”, completa Jefferson Contar, outro fundador do Cordão Valu.

CARNAVAL 2017

O bloco é gratuito e as únicas recomendações para os foliões são a fantasia e a água para manter-se hidratado. O desfile do bloco acontece neste sábado (25) às 16h, com concentração às 14h, na Esplanada Ferroviária, centro da capital.