Município e prefeitura Convênio é formalizado e prefeitura

tem R$ 20 milhões para tapa-buraco Assinatura de convênio foi feita há um mês, mas recurso só saiu agora

Pouco mais de um mês depois do prefeito Marcos Trad (PSD) e do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinarem parceria para tapar buracos e recapear vias de Campo Grande, só agora o convênio foi formalizado. Serão R$ 20 milhões investidos no serviço de tapa-buraco.

Extrato do termo de convênio foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado (DOE). Nesta primeira parte da parceria, serão R$ 10 milhões do Estado e mais R$ 10,2 milhões para prefeitura.

Outros R$ 30 milhões, também divididos entre município e Estado, devem ser investidos em um segundo momento, especificamente para recapeamento de vias. Com isso, a parceria somará, no total, R$ 50 milhões.

De acordo com o documento publicado hoje, os recursos serão usados para compra de CBUQ e recuperação de asfalto em ruas das regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

O que travou o repasse dos recursos do Estado para a prefeitura era o fato do município estar com o “nome sujo” junto ao cadastro nacional de municípios inadimplentes. Nas últimas semanas, a Capital conseguiu certidão negativa e houve a liberação do depósito do valor.

Em agenda pública nesta manhã, o prefeito Trad afirmou que projeto está sendo finalizado para que seja definido quando as obras do tapa-buracos com esses recursos irão começar.