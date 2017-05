saúde Contrato entre prefeitura e

Santa Casa deve ser assinado dia 30 Regulação para hospital vai mudar a partir de agora

Prefeitura de Campo Grande e Santa Casa parecem ter entrado em acordo sobre quantidade de pacientes que serão encaminhados ao hospital.

Reunião entre técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da unidade hospitalar se reuniram ontem para definir os termos do novo contrato, que valerá por um ano. O teor agora segue para redação; a assinatura está prevista para semana que vem, dia 30.

Conforme porta-voz da Santa Casa, a reunião serviu para listar premissas, entre elas, a que especifica que “a Santa Casa atenderá pacientes de média e alta complexidade encaminhados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e de acordo com o limite de serviço contratualizado”.

Além disso, o hospital ainda atenderá pacientes no pronto-socorro das áreas amarela, laranja e vermelhas, mas respeitando a capacidade do atendimento do serviço. “O novo contrato impõe mais limites e dá maior segurança jurídica ao Hospital”, posicionou-se a entidade.

Em relação a valores, nada foi estipulado durante esta reunião. O que vai mudar será a demanda, mantendo-se repasse de R$ 20 milhões mensais, vigentes desde o ano passado.