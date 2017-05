US$ 56 MILHÕES Contrato de projeto milionário para revitalização do centro é assinado Com a assinatura, prefeitura começará processo de licitação de obras

Contrato de US$ 56 milhões de dólares para revitalização do Centro de Campo Grande foi assinado hoje pelo prefeito Marcos Trad (PSD), em Brasília. Dinheiro vai se liberado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o governo federal ficou como fiador da negociação.

Com o contrato assinado, prefeitura prepara licitação para dar início as obras no segundo semestre deste ano.

Projeto foi elaborado em 2010 e prevê diversas intervenções no Centro da Capital. Atrasos para liberação do recurso foram os mais diversos, como troca de prefeitos, falta de documentação e burocracia.

“É mais do que uma conquista, uma realização. Foram quase dez anos em busca da assinatura de um contrato para revitalizar o quadrilátero central de Campo Grande. Na data de hoje, com essa assinatura, podemos dizer que não apenas o centro de Campo Grande sairá fortalecido e rejuvenescido, mas vai irradiar em todos os bairros da nossa Cidade Morena”, disse o prefeito.

Secretário municipal de Governo, Antônio Lacerda, acompanhou o prefeito e afirmou que o projeto é “a oportunidade de transformar o Centro, sobretudo a rua 14 de Julho, em um shopping a céu aberto”.

Conforme o secretário, além do comércio, proposta é cuidar do centro também no período noturno e prefeitura busca parcerias para instalação de uma universidade, novas residências e estacionamento vertical.

Contrato prevê cinco anos de carência, até que a prefeitura pague o montante principal da dívida, que será quitada em 20 anos, com juros de 2% ao ano.

REVIVA CENTRO

Projeto prevê mudanças estruturais na área central, co requalificação da rua 14 de Julho e suas transversais. Recurso financiará drenagem, pavimentação, esgoto, calçada, arborização e nova iluminação no trecho entre da rua entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso.

Pontos turísticos de Campo Grande, como Horto Florestal, Mercadão Municipal, Morada dos Baís e Camelódromo também terão requalificação, com tratamento de calçadas e trânsito melhor em toda a região.

Investimento garantirá acessibilidade, paisagismo e mobiliário urbano. Para garantir a acessibilidade, calçadas terão nível próximo da rua, para que as pessoas possam caminhar sem dificuldade.

Prefeitura também irá investir na compra de árvores de grande porte, para que o campo-grandense possa desfrutar de sombras, e fiação será subterrânea e calçadas alargadas para instalação de bancos, totens e lixeiras,.

Da avenida Afonso Pena até a Mato Grosso, estacionamento só será autorizado para idosos, portadores de deficiência e descarga de mercadorias.

Escultura do antigo relógio da Rua de 14 de Julho, nas mesmas dimensões do original, será instalado no cruzamento da rua com a avenida Afonso Pena.