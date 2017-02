CAMPO GRANDE Contratado como segurança, homem assalta dono de bar da Capital Comércio alvo da ação criminosa fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel

Com o objetivo de evitar assaltos no bar onde é dono, comerciante contratou dois homens como segurança, mas a estratégia não deu certo. Um desses homens ao invés de proteger o local anunciou roubo e fez ameaças de morte exigindo dinheiro. O estabelecimento comercial onde o crime aconteceu, por volta das 3h, fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Bairro Amambai, em Campo Grande.

A vítima, de 39 anos, contou para policiais que abre o bar somente no período da noite. Devido aos constantes episódios de roubos que diariamente tem acontecido na cidade, o comerciante decidiu contratar seguranças. Chamou um conhecido que tem apelido de “Paraguai” e este convidou um amigo, identificado somente como Milton.

Durante a madrugada, Milton pediu ao dono do bar faca dizendo que cortaria barra da calça que vestia e o comerciante entregou tesoura. Com o objeto em mãos, Milton fez ameaças: “vai lá para o fundo que vou te matar. Passa todo o seu dinheiro”. O comerciante atendeu a ordem e, em determinado momento, conseguiu correr e buscou por ajuda. O autor do roubo fugiu e a quantia levada não foi divulgada.