FLAGRANTE Contratada para o crime, jovem é presa

com maconha na rodoviária da Capital Mulher, de 20 anos, transportava 30 quilos do entorpecente em malas

Jovem, de 20 anos, foi presa em flagrante transportando malas lotadas com tabletes de maconha, na noite de ontem (14), no terminal rodoviário de Campo Grande.

Conforme Boletim de Ocorrência, policiais militares fiscalizavam ônibus que seguia com itinerário Campo Grande – Itaituba (PA) e sentiram forte cheiro característico com de maconha em duas malas.

Por meio do ticket, foi identificado que as bagagens pertenciam à passageira, de 20 anos, e continham 30 quilos do entorpecente.

A mulher confessou que estava com a droga e alegou que havia sido contratada para o transporte, mas não revelou nome do mandante nem o valor que receberia. A passageira foi presa pelo crime de tráfico de drogas e levada à delegacia plantonista da Vila Piratininga.