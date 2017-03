CAMPO GRANDE Contra agressores, mulheres aprendem técnicas de defesa de graça na Capital Treinos são oferecidos no mês dedicado à mulheres

Com o objetivo de sensibilizar mulheres sobre a importância do combate à violência e mostrar que elas podem ser parte ativa da prevenção, federação ensina de graça técnicas de defesa pessoal, em Campo Grande, onde nos dois primeiros meses deste ano foram registrados 272 casos de violência doméstica, de acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Aulas serão ministradas neste mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Podem participar mulheres maiores de 14 anos, independentemente do preparo físico ou de habilidade para artes marciais ou esportes. Elas aprenderão a modalidade Krav Maga, que não é tida como arte marcial e sim opção de defesa pessoal.

De acordo com a idealizadora do projeto, a Federação Sul Americana de Krav Maga (FSAKM), treinos serão feitos além da Capital sul-mato-grossense, em outras cidades do país.

“Nosso objetivo é que as mulheres percebam que elas podem se prevenir contra a violência, mudando a forma com que lidam com o medo e com a autoestima”, afirma o israelense Grão-Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-preta – 8º Dan), que trouxe o Krav Maga ao Brasil e foi o fundador da federação.

Treinamentos acontecem nos dias 11 e 12 de março, às 14h, na Academia FORMAE – Centro de Fitness Campo Grande, localziado na Rua Paraíba, 1681). Para participar é necessário que seja feito cadastramento pelo e-mail: infoms@kravmaga.com.br.

DEFESA

A modalidade Krav Maga ensina como comportar-se com mais atenção em locais públicos ou mesmo dentro de casa, quando há situação de risco com companheiro agressor, por exemplo.

Por meio dos treinos, mulheres aprendem a superar obstáculos físicos e mentais, adquirem coragem e confiança, equilíbrio emocional, mudam a postura frente à vida, a si mesma e ao oponente.