Felpuda

Disputa para o comando de instituição tem alguns ingredientes que podem pesar na hora da votação interna, que, aliás, ocorrerá hoje. Uma das principais é a política salarial praticada pelos atuais dirigentes e mantida no maior sigilo para o prezado público. Além disso, a esposa de um dos integrantes do conselho fiscal é funcionária, tem vencimentos polpudos e divide o expediente: metade do dia ela fica no local do trabalho e, na outra, executa serviços particulares. O detalhe é que a referida instituição vive em crise financeira. Também, pudera!... Ester Figueiredo