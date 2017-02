CAMPO GRANDE Contabilidade do tráfico é apreendida

em cela da Penitenciária Máxima Anotações foram encontrados após preso ser visto com fone de ouvido

Anotações que podem ser referentes a contabilidade do tráfico de drogas dentro do maior presídio do Estado do Mato Grosso do Sul são investigadas pelo setor de inteligência da Agência de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Ontem, sete cadernos foram apreendidos em cela do Presídio de Segurança Máxima, que fica no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, agente flagrou detento com fone de ouvido e pediu que o equipamento lhe fosse entregue. Diante da recusa do presidiário, foi solicitado apoio e vistorias foram feitas na cela em questão. Quando outros agentes chegaram o detento tentou se desfazer de 92 papelotes de cocaína, que foram apreendidos.

Ainda em procedimento de vistorias, em outro compartimento de presos foram encontrados sete cadernos com anotações. O conteúdo pode estar relacionado a contabilidade de traficantes e o setor de inteligência da Agepen faz investigação.