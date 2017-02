CAMPO GRANDE Consumidor compra menos e comércio

tem queda na inadimplência Para economista, resultado indica que irresponsabilidade financeira foi deixada para trás

O consumidor campo-grandense segurou o bolso nas compras de Natal e a postura de contenção refletiu em índice menor de endividamento no mês de janeiro, indica levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

O Índice de Negativação do Comércio caiu sete pontos no mês passado em relação a dezembro, interrompendo sequência de alta que começou em setembro. “Esse dado é de extrema relevância, considerando-se que a tendência histórica é de aumento desse indicador em janeiro, reflexo das compras por impulso realizadas no mês do Natal”, explica o economista chefe da ACICG, Normann Kallmus.

O economista informa ainda que a diminuição da inadimplência é resultado de consumo menor. “Mais um sinal de que estamos deixando para trás a irresponsabilidade financeira”, complementa.

CRÉDITO

Ainda no mês de janeiro, o Índice de Recuperação de Crédito (IRC) foi de 53 pontos, contra 62 em dezembro, registrando uma queda de nove pontos. O economista da ACICG explica que, até o mês setembro, a manutenção do nível de IRC em um padrão confortavelmente superior ao do INC indicava que as famílias estavam recuperando o equilíbrio econômico. “Em outubro e novembro esses indicadores praticamente se equivaliam, mas em dezembro voltaram a melhorar os indicadores de recuperação, que agora voltou a se reduzir, provavelmente em razão do esgotamento da capacidade das famílias em manter o resgate de títulos inadimplidos. Esse dado reitera o comportamento do consumidor em manter o seu crédito e o orçamento equilibrados”, reforça.