Conselheiro aposentado do TCE-MS morre em Campo Grande

3 FEV 2017 Por GLAUCEA VACCARI 17h:35

Augusto Wanderley morreu hoje no Proncor - Reprodução / Facebook Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Augusto Maurício da Cunha e Menezes Wanderley, morreu hoje, em Campo Grande. Ele estava internado no Proncor e hospital não informou as causas da morte. Augusto Wanderley foi conselheiro do TCE-MS por 14 anos, de outubro de 1995 a junho de 2009. Ele também foi presidente da Corte de Contas no biênio 2001/2002, vice-presidente, corregedor geral, presidente da 2ª Câmara por quatro vezes e uma vez da 1ª Câmara. Nascido em Corumbá, ex-conselheiro era bacharel em ciências econômicas e também exerceu vários cargos públicos no Estado. Augusto Wanderley era casado e deixa três filhos. O velório será no Parque das Primaveras a partir das 6h, e o sepultamento está previsto para às 15h.

