CRIMINALISTA Conhecido por casos de repercussão, advogado Ricardo Trad morre na Capital Ele estava internado desde o dia 24 no Proncor

O advogado Ricardo Trad morreu hoje, aos 74 anos, em Campo Grande. Ele estava internado no Proncor desde o dia 24, quando teve complicações após passar por cirurgia vascular. Ricardo é um dos criminalistas mais respeitados de Mato Grosso do Sul.

Referência em direito penal, Trad se formou em 1968 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele é filho do ex-cônsul do Líbano no Estado, Assaf Trad, irmão do ex-deputado federal Nelson Trad, ambos falecidos, tio do ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho e do atual, Marcos Trad, e do ex-deputado-federal e também advogado Fábio Trad.

No último dia 7 de janeiro, o Jornal Correio do Estado publicou artigo do advogado. Intitulado “O devido processo legal”, em que abordou sobre o caso do policial rodoviário federal Ricardo Moon, que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento, depois de briga de trânsito. (Leia aqui)

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

Caso que ficou conhecido no mundo inteiro foi um em que Trad atuou. Ele usou cartas psicografadas do médium Chico Xavier, inocentando o bancário João Francisco Marcondes de Deus pelo assassinato de sua esposa, a ex-miss Campo Grande, Gleide Dutra de Deus, atingida por um tiro no pescoço, em 1980.

CASOS POLÊMICOS

Trad também atuou em casos de repercussão em Mato Grosso do Sul como o do promotor Carlos Alberto Zeolla, que foi julgado por matar o sobrinho, atuou também no caso "Rogerinho", em que o jornalista Agnaldo Ferreira Gonçalves foi condenado por matar uma criança de dois anos durante briga de trânsito, e também atuou no caso do assassinato do vereador de Alcinópolis, Carlos Carneiro, assassinado em Campo Grande.