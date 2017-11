no júri Confeiteiro que matou Brunão

A pena de Cristhiano Luna de Almeida por ter matado Jefferson Bruno Gomes Escobar, o "Brunão", é de 17 anos, seis meses e 16 dias sentenciou o Tribunal do Júri em Campo Grande, hoje. O julgamento aconteceu mais de seis anos depois do crime, cometido em março de 2011.

O réu também foi condenado por injúria, por período de 1 ano e 2 meses, pelo motivo de ter ofendido um garçom na boate onde houve a confusão que terminou no assassinato.

No processo consta que ele disse: "Preto Negueba do Flamengo. Vocês são todo cambada de vagabundo. Sua cara não nega. Olha a cara de malandro".

Almeida estava em liberdade e trabalhava como confeiteiro, mas saiu do julgamento com a prisão preventiva decretada e foi encaminhado para a Penitenciária da Máxima.

"Esse é mais um dos inúmeros casos em que a imprensa, de forma distorcida, consegue manipular a opinião pública, culminando em desastre como este que estamos presenciando", alegou a defesa do confeiteiro, que também é lutador de jiu-jitsu, Fábio Trad.

Ele confirmou que vai preparar o recurso para constestar a sentença. "Foi uma condenação injusta, só traduziu o sentido de vingança e justiça não é para fazer vingança", alegou.

A mãe de Brunão, Edicelma Gomes Vieira, 46 anos, disse sentir-se com sensação de justiça feita, apesar de não poder ter mais o filho de volta. "A dor de perder um filho não passa, mas pelo menos estou sabendo que a justiça foi feita", desabafou.

RELEMBRE O CASO

Brunão morreu em 19 de março de 2011. Na ocasião, ele virou alvo de Almeida ao tentar retirá-lo de dentro da casa noturna após uma briga generalizada. Acabou linchado pelo acusado, bacharel em direito e praticante de artes marciais, do lado de fora do local.

Incialmente o julgamento do réu estava marcado para o dia 12 de agosto de 2011, mas a defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, buscando afastar as qualificadoras de "motivo fútil" e o "recurso que dificultou a defesa da vítima". Por maioria de votos, os desembargadores decidiram manter as qualificadoras.

Insatisfeito com a decisão, Almeida, por meio dos seus advogados, recorreu novamente ao Tribunal de Justiça e, desta vez, foi dado provimento ao recurso. Agora o acusado irá a júri por homicídio simples. Se condenado, poderá pegar uma pena que varia de seis a 20 anos.