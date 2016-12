TRÂNSITO Condutora faz curva em alta velocidade, bate em carro parado e tomba veículo Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Veículo conduzido por mulher de 31 anos tombou na tarde de hoje, por volta das 14h, na Rua Piraputanga, no Bairro Noroeste, em Campo Grande. Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção em curva e colidiu em carro estacionado.

Condutora do veículo Fiat Línea, que não quis ser identificada, perdeu o controle da direção ao fazer curva na Rua Agulhas Negras.

De acordo com militares, o carro tombou após colidir em Vectra, com placas de Bandeirantes, que estava estacionado. Uma das suspeitas do acidente é de que a mulher conduzia o veículo em alta velocidade.

Ao Portal Correio do Estado moradores relataram que escutaram forte barulho, correram para ver o que tinha acontecido e se depararam com o carro tombado. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Condutora foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande sem suspeita de fratura.