INUSITADO Condutor leva duas multas, no mesmo local, com intervalo de dois minutos cada Advogado alega que não passou por radar e que mesmo assim foi multado

Até que não seria estranho receber em casa uma multa de trânsito por excesso de velocidade. Porém, receber duas, e ainda por cima no mesmo local, pelo mesmo motivo e com diferença de dois minutos entre cada uma delas, foi o que chamou a atenção da pessoa que supostamente cometeu a infração.

Além dos fatos citados acima, que já são incomuns, professor e advogado, Vanderlei Porto Pinto afirma que, apesar de o carro dele ter sido fotografado nas duas ocasiões, não passou pelo local, o quilômetro 362 da MS-060, próximo ao frigorífico JBS. Consta no documento que a velocidade permitida da via era de 40 km e ele teria passado a 63 km.

Ao Portal Correio do Estado, Vanderlei contou que as datas das multas são de 20 de novembro deste ano e foram aplicada às 22h04min, a primeira, e às 22h06min, a segunda. Ambas por transitar em velocidade em mais de 20% até 50% do limite, no valor de R$ 195,23 cada.

“Todos os domingos eu vou para minha chácara que fica na saída para São Paulo. Mas só vou pelo anel rodoviário, não faço esse caminho que ocasiona multa, não saio do anel”, argumenta.

“O que mais me chamou a atenção, além de eu não ter passado pelo local, é que foram duas multas diferentes, com intervalo de dois minutos entre cada uma delas, e no mesmo local”, explicou o professor.

Conforme ele, as multas são consideradas graves e fez com que ele levasse 10 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em ambas as autuações. “Só se eu tivesse dado uma volta muito rápida na quadra para levar duas multas”, ponderou Vanderlei que, diante da situação alegou que irá recorrer.