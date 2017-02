POLÍCIA Condutor é preso com meia tonelada de maconha em carroceria de veículo Além da droga, foram apreendidos celulares e dinheiro

Durante barreira de rotina montada na madrugada de hoje, na entrada de Campo Grande, policiais federais apreenderam meia tonelada de maconha sendo transportados em carroceria da pick-up GM Montana, de cor preta. Condutor deste e de outro carro que seguia na frente como batedor, foram presos em flagrante.

A apreensão ocorreu quando equipe policial se deslocou em direção ao Distrito de Anhanduí e flagrou Montana estacionada no acostamento da rodovia BR-163, quando foi realizada a abordagem.

Ao levantarem capota da carroceria, policiais federais imediatamente visualizaram os pacotes onde estavam escondida a droga. Em depoimento, condutor, de 27 anos, natural de Aral Moreira e residente em Ponta Porã, relatou que teria saído de Ponta Porã, através de estradas vicinais, entrou na BR 163, em Nova Alvorada do Sul, onde encontrou com o batedor, e seguiram para o transporte, que tinha como destino Cuiabá, Mato Grosso.

O batedor, de 40 anos, foi identificado em seguida e preso. Para a polícia ele disse que tinha a função de informar sobre eventual policiamento no trajeto.

Após pesada a maconha totalizou 515,8 quilos. Além da droga, foram apreendidos celulares e dinheiro.

Conforme dados da Polícia Federal, este ano já foram apreendidas quatro toneladas de maconha. No ano passado Mato Grosso do Sul liderou a lista de Estados com maior quantidade de maconha apreendida, com 87,3 toneladas.