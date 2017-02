TRÁFICO DE DROGAS Condutor de carro que bateu no

prédio da PF é filho de empresário Rapaz de 20 anos bateu em muro e acabou preso, outra pessoa fugiu

Condutor da Freemont branca que atingiu prédio da Polícia Federal, na tarde desta segunda-feira, tem 20 anos e estava com o carro do pai, que é empresário de Campo Grande. Hoje, o rapaz foi preso com 5,8 quilos de cocaína. Ele tinha deixado o presídio na quarta-feira (8), depois de cumprir pena por receptação.

A reportagem do Portal Correio do Estado apurou que o rapaz recebeu ordem de parada dos agentes da PF na Rua Jorge Nahas e desobedeceu.

Os policiais deram início a perseguição e quando chegaram na Rua Fernando Luiz Fernandes dispararam na direção do pneu do veículo. O tiro acabou acertando a lateral do carro.

Assustado, o jovem perdeu o controle da direção, bateu na mureta de prédio e acabou machucando a cabeça. Ele não foi atingido pelo tiro.

Ambulância foi acionada para ir até o local e o rapaz não precisou ser levado para o hospital. Ele estava acompanhado de outro homem, que conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

Em mochila que ele transportava dentro do veículo, policiais federais encontraram os 5,8 kg de cocaína. Agora vai ser apurado qual era o destino desse entorpecente.

O CASO

SUV Freemont, branca, com marca de tiro na porta traseira do lado do motorista, atingiu muro do prédio da Polícia Federal, na Rua Fernando Luiz Fernandes, Vila Sobrinho, em Campo Grande. ​O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira.