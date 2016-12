SUSTO NA RUA Motorista causa acidente e faz disparos para evitar ser seguido na fuga Dos cinco tiros, um deles acertou a porta de um HB20

Acidente de trânsito ocorrido no início da tarde de hoje, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, por pouco não teve final trágico. A situação crítica começou com HB20 sendo atingido na traseira por Gol. O motorista que causou a batida fugiu. Para tentar anotar a placa, o condutor do HB20 passou a perseguir o outro carro. O motorista do Gol, ao notar que era seguido, desceu do veículo e fez disparos.

Por conta dos tiros, o condutor que fazia a perseguição perdeu o controle e bateu em poste de concerto.

Ao Portal Correio do Estado, a vítima disse que seguia pela Rua Marques de Herval, no Nova Lima, quando foi atingido pelo Gol. A perseguição durou por alguns quilômetros e o motorista do carro que era perseguido parou, desceu e fez cinco disparos.

Apenas um tiro acertou a porta do carro da vítima. “Caso o tiro fosse 10 centímetros mais para lá, tinha me acertado”, contou.

Com os disparos, o homem que estava no HB20 foi quem decidiu fugir, mas ele perdeu o controle e bate em poste de concreto que fica na esquina das Ruas Jerônimo de Albuquerque com a Marquês de Herval. Ninguém ficou ferido.

Policiais civis fazem buscas para localizar o suspeito de realizar os disparos. Durante o período que a reportagem ficou no local do acidente, agentes receberam informações sobre o paradeiro dele e foram fazer diligências. Até a publicação desta matéria, não havia informação se alguém foi detido.