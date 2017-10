Acidente Condutor abandona carro ao tombar em córrego Não há informações sobre feridos no acidente

29 OUT 2017

Um Ford Focus, com placas de Conceição do Araguaia (Pará), foi encontrado tombado na Avenida Mato Grosso, pouco antes da rotatória do Parque dos Poderes, em Campo Grande, na manhã de hoje (28).

Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência como se o acidente tivesse acabado de acontecer. No entanto, ao chegaram no local acabaram informados que o veículo foi abandonado depois de um acidente que ocorreu na madrugada de ontem.

Ocorre que, nesta manhã, moradores passavam pela avenida, quando viram o carro e, acreditando ser outro acidente, acionaram os bombeiros.

Não há informações sobre identificação e estado de saúde do condutor, nem se houve qualquer vítima no acidente.