Formação de sargentos Concurso da FAB com 288 vagas é realizado hoje em Campo Grande Vagas são para admissão no curso de formação de sargentos da Aeronáutica

Estão sendo realizadas hoje em Campo Grande as provas do concurso para admissão no curso de formação de sargentos da Aeronáutica. No total, são oferecidas 288 vagas, divididas em 15 municípios do Brasil.

As oportunidades são para as especialidades de comunicações, foto inteligência, guarda e segurança, eletricidade e instrumentos, meteorologia, suprimento, informações aeronáuticas, cartografia, desenho, estrutura e pintura, eletromecânica, metalurgia, bombeiro e controle de tráfego aéreo.

As provas escritas também estão sendo aplicadas nas cidades de Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos (SP), Campo Grande, Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba, Manaus, Porto Velho e Brasília.

Em Campo Grande as provas começaram às 8h, na Escola Estadual Joaquim Murtinho.

OPORTUNIDADE

O Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) é ministrado sob regime de internato militar, na EEAR, em Guaratinguetá (SP), com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos campos geral, militar e técnico-especializado.

Os candidatos devem ter nível médio. Também é necessário não ter menos de 17 anos e nem completar os 25 anos até o dia 31 de dezembro de 2018.

A seleção será feita por meio de provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental.

As inscrições foram abertas de 21 de julho a 14 de agosto pelos sites www.fab.mil.br e www.eear.aer.mil.br, ondem podem ser encontradas outras informações.