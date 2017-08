demora Conclusão do Anel Viário

adiada para o ano que vem Obra, paralisada há pelo menos 2 anos, tem novo prazo de conclusão

A promessa agora é de que a entrega da obra completa do Anel Viário de Campo Grande seja no primeiro semestre de 2018. Mais especificamente, em maio do ano que vem, quando vence o prazo do convênio entre a prefeitura e o Ministério dos Transportes.

Faltam apenas 30% dos 24 km a serem concluídos, segundo o secretário de Obras da Capital, Rudi Fiorese.

A pavimentação do trecho está parada há pelo menos dois anos e a expectativa do secretário é de que os trabalhos sejam reiniciados ainda neste último semestre de 2017.

“Tem pendência de desapropriação, mas retomaremos a obra ainda neste semestre”, afirmou na sexta-feira, durante reinício da construção do futuro prédio da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Bairro Oliveira.

Ele explicou que 70% do empreendimento está pronto, faltando apenas “terraplanagem e pavimentação” de alguns trechos.

Já “drenagem e bueiros estão resolvidos e há duas pontes concluídas”, sustentou o titular da pasta de Infraestrutura. Por fim, o secretário afirmou: “Acredito que finalizaremos no fim do primeiro semestre de 2018”.

