ECONOMIA Prefeito cobra revisão de taxas e melhoria de serviços da Águas Guariroba Reunião aconteceu entre moradores, concessionária e prefeito

Concessionária responsável pelo fornecimento e abastecimento de água de Campo Grande deve rever a taxa de esgoto e cobrança mínima, e promover melhoria nos poços de visitas e conserto do asfalto quando cortado para a ligação de esgoto. As medidas fazem parte do Programa Afluentes da Águas Guariroba.

Reunião realizada na manhã de hoje entre o prefeito Marcos Trad (PSD), concessionária e consumidores em geral objetivou esclarecimento de dúvidas e apresentação de demanda aos moradores, por parte da empresa, em assuntos relacionados à água e ao esgoto.

Na oportunidade, o prefeito conheceu o programa e cobrou da Águas Guariroba ações que venham beneficiar a população. “Hoje estou aqui ao lado de muitos que comecei a minha caminhada na vida política. Estou aqui para parabenizar a iniciativa da Águas Guariroba, mas também para cobrar. A água está muito cara. A minha manifestação é de que possamos revisar a tarifa mínima, não entra na minha cabeça o cidadão consumir 3mᶟ e ser cobrado em 10mᶟ”, afirmou Trad.

Presidente da Águas Guariroba, Guillermo Deluca, confirmou que já estão sendo feitos levantamentos técnicos a respeito de todos os custos para poder se chegar a um consenso.