Economia Concessão de incentivos fiscais para Outlet preocupa empresários de Campo Grande Prefeito Trad e governador Azambuja discutem viabilidade do shopping

Concessão de incentivos fiscais para empresários que irão atuar no Shopping Outlet Premier, localizado no anel rodoviário da Capital e que deve ser inaugurado ainda neste semestre, deve ser um dos principais assuntos abordados em reunião entre o prefeito Marcos Trad (PSD) e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), nesta manhã. A situação, no entanto, revolta empresários da cidade.

Ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e atualmente integrante da diretoria da entidade, o empresário Omar Aukar afirma que se incentivos fiscais forem mesmo concedidos para quem atuar no Outlet, comerciantes de toda a cidade podem ser prejudicados.

“É uma preocupação pessoal, acho que quando você incentiva para um seguimento como esse, com certeza, gera prejuízo para os que atuam na cidade. Se fosse um outlet longe da cidade tudo bem, mas é pertinho”, afirma.

Para o empresário, o fato de os itens vendidos no shopping já serem comercializados a preço de custo, com descontos que chegam a 80%, pode fazer com que a população consuma mais no espaço do que no Centro da cidade, por exemplo.

“Buscando gerar novos empregos matando quem está aqui não sei se tem lógica”, completa o empresário.

O SHOPPING

O Shopping Outlet está sendo construído em terreno que foi doado pelo governo do Estado no Núcleo Indubrasil, em 19 de junho de 2013. A Rivercom Construção Civil é a responsável pelo empreendimento. A lei que concedeu o benefício previa que o prédio deveria estar pronto até 19 de junho 2015. O que não estava previsto eram os atrasos na construção do anel rodoviário.

Empreendimento tem capacidade para gerar 1,5 mil empregos, divulgou a prefeitura, e vem sendo levantado em área de 12 mil metros quadrados. O valor de investimento previsto é de R$ 60 milhões na obra. A previsão para inauguração foi adiada diversas vezes e um dos motivos é a falta de acesso.

O sexto shopping de Campo Grande pode abrigar até 50 operações. O nome oficial do local é Shopping Outlet Premier Campo Grande e em abril do ano passado tinha 15 marcas confirmadas para terem lojas. Entre elas estão Lacoste, Guess, New Era, Puma, Levi´s, Tramontina, Bunny´s e Timecenter.

A Agência Brasileira de Outlets (About) divulgou que os descontos no local podem variar entre 30% e 80%, dependendo dos itens e marcas.

As marcas seriam as donas das lojas, sem filial, e por isso os preços menores estariam garantidos. Alguns produtos poderiam ficar mais baratos que os vendidos em Pedro Juan Caballero (Paraguai), previu a About. "Em produtos de moda com certeza vamos ser mais competitivos", disse André Costa, presidente da associação, em abril do ano passado.

Uma das opções para haver a conclusão do acesso ao centro de compras seria a incorporadora Rivercom Construção Civil assumir a construção do acesso.

No orçamento da União, há previsão de liberação de R$ 15 milhões neste ano para a construção do anel rodoviário, além de intervenções nas BRs 060, 163 e 262. O dinheiro terá origem no Ministério dos Transportes e o anúncio foi feito em agosto do ano passado, durante audiência do então ministro Maurício Quintella com o senador Waldemir Moka (PMDB), coordenador da bancada federal do Estado.