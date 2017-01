TECNOLOGIA Compartilhe as fotos seguras no Instagram Compartilhe o conteúdo da rede social de fotografias com o foco para a segurança

O Instagram, rede social de fotos e vídeos de propriedade do Facebook, tem mais de 400 milhões de usuários ativos por mês. Em média, são compartilhadas diariamente 80 milhões de fotos, que geram mais de 3.500 milhões de curtidas. Sua utilização simples e a possibilidade de se expressar por meio imagens ou vídeos levaram milhões de pessoas ao redor do mundo a criar uma conta na rede social.

Mas alguém já parou para avaliar quais as informações estão sendo compartilhadas? É importante que o usuário tenha consciência de que seu conteúdo estará exposto para milhões de curiosos e que as pessoas desconhecidas terão a condição de acessar o perfil.

Ao criar a conta, a maioria dos usuários seleciona opções e aceita termos e condições sem lê-los, ignorando todas as configurações de privacidade das fotos que serão compartilhadas. Por isso, no Correio INFO de hoje será mostrado por meio da Kaspersky Lab como aproveitar melhor a rede social e compartilhar o conteúdo com segurança.

1 Senha. É fundamental definir uma senha forte logo no momento que criamos a conta. Escolha a senha única, que inclua letras, números e símbolos. Isso evita que cibercriminosos a descubram facilmente. Tenha em mente que, quando um golpista descobre ou rouba a senha, ele testará a sequência nesses principais serviços on-line – por isso a importância dela ser singular.

2 Privacidade. Depende de quanto o usuário deseja expor as suas informações na rede social. Para aqueles que querem preservar a privacidade e compartilhar o conteúdo somente com pessoas conhecidas, vá em “opções” e selecione “Conta privada” para evitar que estranhos possam bisbilhotar suas imagens.

3 Identifique o que deve compartilhar. Da mesma forma que em outras redes sociais, existem provedores e ferramentas a ser inseridas na API do Instagram para facilitar, por exemplo, o compartilhamento de imagens ou a participação em concursos. Pare por um momento e se pergunte se esses aplicativos realmente precisam ter acesso as suas informações pessoais.

4 Cuidado com os robôs. Se você é do sexo masculino, mesmo com a conta privada, talvez receba solicitações de mulheres bonitas à procura de um namorado ou que tenham muito dinheiro. Esses perfis normalmente são chamados de “fembots”, ou também de mulheres-robôs! Não são pessoas reais; portanto, não mande mensagens, nem clique nos links que “elas” enviarem.

5 Configure a aprovação e marque o perfil nas fotos. Quando alguém marca você em uma foto do Instagram, ela surge automático em seu perfil. Para alterar isso, acesse as configurações, dê um clique em “Opções” e selecione “Adicionar manualmente”. Assim, você será notificado quando alguém te marcar e poderá controlar as fotos que aparecem no perfil.

6 Exclua as fotografias de seu mapa de fotos. Todas as fotos que o usuário sempre compartilha pelo Instagram são marcadas com o local em que a pessoa estava no momento da postagem. Essa informação é tão precisa que pode incluir até mesmo o nome da rua e revelar o endereço da sua residência, trabalho e locais que o usuário frequenta. Para excluir as informações de localização das fotos, acesse o perfil e clique no ícone de localização. Será exibido um mapa que mostra as fotos agrupadas por local.