DANOS MORAIS Companhia aérea é condenada a pagar

R$ 300 mil após atraso em viagem Os 20 passageiros que entraram com a ação vão receber R$ 15 mil cada

A companhia aérea American Airlines foi condenada a pagar R$ 300 mil de indenização por danos morais, além dos honorários de advogados, após atraso de três dias em retorno de viagem de Orlando a Campo Grande. Os 20 passageiros que entraram com a ação vão receber R$ 15 mil cada.

Os passageiros foram para Orlando, na Flórida, para visitarem o Parque da Disney. Na data prevista para o retorno, os voos de Orlando a Miami e depois de Miami a São Paulo atrasaram. Com isso, eles perderam o voo de conexão Guarulhos-Campo Grande e só chegaram três dias depois do previsto.

Além de permanecerem por mais de quatro horas dentro de um avião que acabou não decolando, os passageiros tiveram de dormir no chão do aeroporto. Eles só receberam alimentação e acomodação em duas oportunidades.

Uma jovem chegou a perder a data da prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em decorrência do atraso.

Outro problema enfrentado foi com as bagagens que só chegaram uma semana depois que os passageiros já estavam em Campo Grande.

Na ação, a empresa justificou que o atraso ocorreu porque uma das aeronaves precisava de manutenção e que toda a assistência foi prestada aos passageiros.

A empresa foi condenada em 1ª instância e recorreu da decisão, mas o recurso não foi aceito pelos desembargadores que mantiveram a condenação.

*Com assessoria.