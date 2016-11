Felpuda

Determinado poder está vivendo dias de fuxicos, tapetadas, perseguições, entre outras modalidades do mal. Pior de tudo é que a figura que promove disseminação da discórdia se trata de barnabé de luxo interessada em continuar no imponente cargo, de onde dispara ordens e contraordens, sempre usando o nome do chefe. O clima por lá está pra lá de insuportável. E sai debaixo! Ester Figueiredo