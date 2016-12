NEGATIVO Comércio de Campo Grande tem queda de até 30% nas vendas neste fim de ano Lojistas lamentam diminuição nas compras

A segunda-feira foi dia de contabilizar os resultados das vendas de Natal para o comércio do centro de Campo Grande. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os comerciantes entrevistados pelo Correio do Estado estimaram queda de até 30% nas vendas.

“A expectativa já não era tão boa, por conta do que vimos no ano. As pessoas estão sem dinheiro, comprando menos. Tivemos uma queda de cerca de 30% em comparação com o Natal do ano passado”, avalia o gerente de loja de roupas, Alexandre Campos. Em outro estabelecimento, a gerente também calcula decréscimo de cerca de 30% nas vendas deste Natal.

Já o gerente de loja de calçados, Marcos Antônio de Castro, estima queda de 20%. “A gente sempre espera conseguir crescer ou pelo menos igualar com o ano anterior, mas dessa vez não deu”, admite.

