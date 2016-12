Horário especial Comércio de Campo Grande fica aberto até às 20h a partir de hoje Na próxima semana, horário será estendido e comércio funcionará até 22h

Horário especial de funcionamento do comércio para o fim de ano começa hoje, com lojas abertas até as 20h na região central de Campo Grande. Objetivo é dar mais tempo ao consumidor para fazer as compras e aumentar as vendas no período de Natal.

Na próxima semana, horário será novamente estendido e entre os dias 12 e 16 de dezembro e 19 e 23, comércio funcionará até às 22h. Nos domingos, 11 e 18 de novembro, comércio das ruas ficará aberto aos clientes das 9h às 18h.

Na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, horário limite de funcionamento do comércio em geral será até às 18h e para os shoppings das 9h às 19h.

Já na véspera de ano-novo, 31 de dezembro, comércio em geral funcionará até 16h, enquanto nos shoppings atendimento será até as 18h.

Datas e horários foram definidos em acordo coletivo entre trabalhadores e empresários do comércio, no dia 30 de novembro.