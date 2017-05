Aeroporto Comerciante é preso tentando embarcar com cocaína no aeroporto da Capital Ele foi flagrado por agentes da Polícia Federal

Comerciante boliviano, de 39 anos, foi preso ontem ao ser surpreendido tentando embarcar no Aeroporto Internacional de Campo Grande com 3,1 quilos de cocaína. De acordo com a Polícia Federal, entorpecente estava escondido em fundo falso de mala.

Policiais desconfiaram do comerciante que estava na fila para fazer check in em voo que seguiria de Campo Grande com destino a Campinas. Durante verificação na bagagem do suspeito, agentes encontraram a droga.

Boliviano então foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico internacional de drogas. Ele confessou que receberia US$ 2 mil para levar a cocaína da Bolívia até São Paulo.

Comerciante relatou que diante da proposta, saiu de Santa Cruz de La Sierra, onde mora com a esposa e três filhos e seguiu para Puerto Quijarro, onde recebeu a mala com a droga e embarcou em ônibus com destino a Campo Grande. Ele chegou à Capital no domingo e dormiu em hotel próximo a rodoviária. Na segunda, tentou embarcar com a droga com destino a Campinas, onde era aguardado por traficantes.